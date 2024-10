Asesinan Influencer «Lady Humilladora» en México causando conmoción en las redes sociales y a la vez detallando sobre cómo se hizo famosa.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Vielka Pulido era una influencer dentro de lo que en México llamaban lifestyle. Saltó a la fama como «La Bendi«. Tenía 21 años y se había ganado el apodo de “Lady Humilladora” cuando en 2018 se viralizó un video suyo en donde se la veía obligando a una compañera de colegio a pedirle perdón de rodillas.

Las versiones que rondan en redes es que, la influencer Pulido y su novio, fueron asesinados afuera del gimnasio Beats en Calzada Zavaleta (Puebla). Su cuenta de instagram era privada y contaba con 28.2 mil seguidores y otras cuentas en TikTok están a su nombre. Fueron más de 20 disparos los que habrían acabado con su vida, registrado en las cámaras de seguridad del lugar. «Lady Humilladora» como era conocida tenía fanáticos y detractores según se lee en los miles de comentarios en las redes que hablan del asesinato.

#Puebla | La influencer Vielka Pulido y su novio, fueron asesinados afuera del gimnasio Beats en Calzada Zavaleta. Vielka se hizo viral en 2018 por obligar a una de sus compañeras a arrodillarse y pedirle perdón, desde entonces se le conoció como #LadyHumilladora. pic.twitter.com/D0lg81GDiZ — La Lengua de la Región (@lalengua_region) April 3, 2024

Triste recuerdo de Vielka la Influencer

«Se hizo famosa por humillar a una compañera en el colegio,que se creía Dios, es al único que uno se debe arrodillar, la vida no se queda con nada, nunca sabemos cómo vamos a terminar y ahí queda todo». Fue uno de los comentarios fuertes en redes. Precisamente, el video donde ella hace seis años, le decía a una joven que si no se arrodillaba o no lo hacía llamaría a sus padre para hacerle un desmadre, cobró vigencia en las últimas horas. «Para ella había limites ..lo expresa en el video» publicado por el Sol de Puebla hace seis años.

El video que la hizo viral a Lady Humilladora

Lee más noticias del entretenimiento