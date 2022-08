Asesinan a un líder campesino en Segovia, Antioquia

Otro líder social es asesinado, esta vez en Segovia, al nordeste de Antioquia.

Este viernes, 19 de agosto, se conoció que el cuerpo sin vida de un líder de la vereda El Carmen en Remedios fue asesinado.

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – Cahucopana -, dio a conocer que el líder y su esposa fueron retenidos por hombres armados en un sector conocido como ‘El Aporreado’, en Segovia, Antioquia.

Horas más tarde se conoció el fatal desenlace, Elmer Lenin G. fue asesinado y su esposa quien también es líder y actual secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda, fue dejada en libertad, según lo confirmado por la misma Corporación.

«Solicitamos a las autoridades competentes hacer el levantamiento del cuerpo, que se encuentra en la vía que conduce del casco Urbano de Segovia a la vereda Cañavera (Vereda El Río)», trinó la Corporación.

The Humanitarian Action Corporation for Coexistence and Peace in Northeast Antioquia (@CAHUCOPANA) reports that social leaders Lenin Guerra and Yuliana Galeano were kidnapped by armed men. Lenin was killed, Yuliana has been found alive. https://t.co/UWILB04Llc #PBIaccompanies pic.twitter.com/ZEFVflBvuD

— Peace Brigades International – Canada (@PBIcanada) August 19, 2022