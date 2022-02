Asesinaron a un policía en San Calixto, Norte de Santander

in

En la tarde de este jueves, 17 de febrero, se conoció que un policía fue asesinado en el municipio de San Calixto, Norte de Santander; al parecer, el policía estaba patrullando en el parque principal, cuando fue atacado por un francotirador.

Se trata del patrullero Carlos Alberto Godoy Ceballos, de 30 años de edad, quien es una víctima más de los ataques criminales contra la Policía.

«Los policías de Colombia no tenemos duda en jugarnos hasta la vida para proteger a los ciudadanos. Los cobardes ataques de criminales que intentan sembrar zozobra no nos intimidan. El asesinato de nuestro patrullero Carlos Godoy no quedará impune», tuiteó el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia.

Asimismo, el general Vargas le lanzó una fuerte advertencia a los responsables: «los delincuentes que lo asesinaron quedan notificados que vamos tras ellos y que más pronto que tarde los pondremos a disposición de la justicia», dijo.

Los delincuentes que lo asesinaron quedan notificados que vamos tras ellos y que más pronto que tarde los pondremos a disposición de la justicia. A la familia de nuestro compañero, solidaridad y condolencias. #NosDueleATodos — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) February 17, 2022

Francotirador de los grupos criminales, asesina a Carlos Alberto Godoy Ceballos el patrullero de la Policía Nacional que fue atacado mientras se encontraba patrullando en el parque principal en el municipio de San Calixto en la zona del Catatumbo. pic.twitter.com/zGUI5nmBCu — OLGUIN MAYORGA #20 CJL (@OLGUIN_MAYORGA) February 17, 2022

