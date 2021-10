La mujer que asegura ser la hija de Vicente Fernández hizo una petición

Ana Lilia Arechiga, quien asegura ser la hija de Vicente Fernández, no reconocida por el cantante, estuvo en entrevista con el programa Hoy de Televisa en donde hizo una petición, aseguró que desea estar cerca de su padre.

Ana Lilia Arechiga, una mujer que desde hace más de 6 años se identificó como la ‘hija mayor’ del reconocido cantante mexicano.

Aréchiga, quien por primera vez reveló ser hija del artista en el 2015, habló sobre la salud de su supuesto progenitor en una entrevista para el canal deYouTube Shy Gutiérrez. Así mismo, hizo una conmovedora petición que espera pueda llegar al corazón de Fernández.

“Mi única esperanza es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que todavía no es su momento para que me dé permiso para hablar con él. No quiero fama, pero sus razones están ahí ”, expresó la mujer en una de las entrevistas.

Asegura ser la hija de Vicente Fernández

