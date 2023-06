VIDEO. Después de tres días de audiciones, 28 artistas locales harán parte del Festival Internacional Altavoz

in

Después de tres días de audiciones en Ciudad Altavoz, fueron seleccionadas las 28 bandas y solistas que representarán la cuota local en el Festival Internacional Altavoz, que este 2023 se realizará en el último trimestre del año.

“A estas 28 bandas, darles una felicitación; a sus artistas, a esa apuesta sonora, a esa puesta escénica que logró convencer a estos jurados de que eran las mejores bandas para el Altavoz Internacional de 2023. Seguimos moviendo la cultura, la música alternativa, y aportándole desde el Festival Altavoz a la convivencia ciudadana”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez.

El talento sobresalió en cada uno de los tres escenarios que se dispusieron para las audiciones y, luego de una deliberación de los expertos, estos son los artistas locales seleccionados para hacer parte del Festival Internacional Altavoz:

– Ska y reggae: La Cordillera, Terlete, Afropickup y Gua-Ska.

– Metal y sus ramificaciones: Adivarius, T-Machine, Athemesis y Metrallo.

– Punk: O.D.I.O., Los Malkavian, No Señal y La Perrera.

– Core: Ahora o Nunca, En Contra de Todo, Ground of Chaos y Estado de Inconsciencia.

– Rap: El Wits, Mr. More, Da Flava y Don Pini.

– Rock: Clandestino, Violin Rock, Gary y Volqueta Espacial.

– Electrónica y alternativa: Canecas Boys, Eva Peroni, Pavlo y Gladkazuka.

“Siempre tuvimos el apoyo, ahí, de nuestros seguidores; a fin de cuentas para eso hacemos música, para todos ustedes. Siento, además, que la cuota femenina siempre va a ser supremamente importante porque es la oportunidad perfecta para demostrarnos a nosotras mismas y a los demás que nosotras, las mujeres, también estamos a la altura de la cantidad de músicos hombres que por lo general participan”, señaló Andrea Puerta, vocalista de Athemesis.

Tan solo en Ciudad Altavoz, más de 14.300 personas hicieron parte de las presentaciones de los 72 artistas. El año pasado, el Festival Altavoz contó con más de 50.000 asistentes.

Gracias a las Convocatorias de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura ha sido posible todo el proceso de selección, desde los primeros 273 artistas que estuvieron en las audiciones iniciales hasta los 28 que hoy se ganaron el tan codiciado puesto en el festival.

