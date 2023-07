Armando Benedetti explicó que este mes no recibirá salario ni viáticos

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el embajador de Colombia en Venezuela, dio a conocer algunos detalles sobre su salario como diplomático.

“En junio sólo recibí el 25% de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos”, inició diciendo el embajador.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

En el texto también reveló que desde que presentó su renuncia en medio del escándalo que también involucra a la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, solicitó una licencia no remunerada, que le fue negada.

“Para los “preocupados”, estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país”, agregó.

En junio sólo recibí el 25% de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia NO REMUNERADA que negaron y en la que he insistido. Para los “preocupados”, estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) July 6, 2023