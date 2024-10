Arjona «no se retira fue un error de lectura ..» que algunos medios y fanáticos además detractores celebraron e hicieron circular.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

«Ricardo Arjona no se retira no hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso». Fueron las palabras de un comunicado que dio a conocer la agencia de noticias EFE este 28 de diciembre. Quienes pensaron que se iba habían interpretado que el cantante lo había expresado por unas palabras que dijo. «Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias». Palabras que dejaron incertidumbre con otras. «Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón«. Lo que motivo varias noticias que Arjona, se despedía de la música.

Despedida Arjona «Blanco y Negro»



Ricardo no se va

Si no es por su equipo, los resúmenes de prensa del 2023, hubieran titulado «el adiós de Arjona» como hecho destacado del año en la música en español, al lado del regreso de Luis Miguel y otros personajes en los portales, revistas, programas del cotilleo, radio, secciones de farándula y periódicos que este 30 y 31 iban a circular. «Ricardo no se va ni se retira fue un error …» de lectura o mala comprensión de quienes no lo quieren fomentando junto con medios sensacionalistas la tarea de decir qué se iba. Son 40 años de historia del guatemalteco más famoso que no tienen intenciones de terminar su carrera musical.

Lee más noticias de entretenimiento.