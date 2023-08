‘Revivió’: Ariana Grande anunció una semana de actuaciones por su aniversario de su primer disco, ‘Yours Truly’

La famosa cantante Ariana Grande vuelve a los escenarios luego de años de inactividad en la música. Inclusive, la actriz habría eliminado la palabra «Singer» (Cantante) de su biografía de Instagram.

Ariana Grande anunció una semana de eventos musicales para celebrar el décimo aniversario de su primer álbum de estudio «Yours Truly».

La intérprete de varios éxitos, actualmente se encuentra enfocada en su línea de cosmética y en los rodajes del musical Wicked.

SEMANA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO CON ARIANA

La semanal de los eventos musicales, se realizarán del 25 hasta finales del mes, en donde incluirá canciones de su repertorio de inicios de su carrera.

– 25 de agosto: lanzamiento delux digital de Honeymoon (avenue live performance) y Daydreamin (live performance).

– 26 de agosto: preguntas y respuestas parte 1 | Merchandising cápsula.

– 27 de agosto: Baby I (live performance).

– 28 de agosto: preguntas y respuestas parte 2 | Reserva Vinilo.

– 29 de agosto: Tattoo heart y Right There (live performance).

– 30 de agosto: The Way (live performance) | Algunas imágenes detrás de las cámaras.

