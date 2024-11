Entre el cielo y la tierra todo se sabe «y las paredes tienen oídos» que hay tristeza por la segunda parte de Arelys su bio novela.

Al preguntar sobre el por qué no ha sido tan fuerte Arelys Henao 2″, muchos televidentes hablan que la primera actriz era más creíble. Ya que Mariana Gómez le dió toda la fuerza al personaje. «Con maquillaje y vestuario se hubiera ajustado el cambio de edad «. Pero al parecer esta segunda parte sorprendió a la propia cantante, «ya que no se la esperaba». Fue el director que dijo que «la actriz que interpretó a Arelys en la primera temporada tenía compromisos y no podía estar en esta segunda parte». Luego se especuló que «la edad no coincidía con el personaje (…) para que todo tuviera relación con el espacio-tiempo, se cambió el casting tanto de actriz como de actor protagónico«. Algo que dejó un sin sabor entre los seguidores. Incluso Gómez evitó hablar de ello para no generar ruido y su relación para próximos proyectos en el Canal.

Arelys Henao «Canto para no llorar» el hit del 2022



Lo que posiblemente «tendría triste también a Arelys y que siempre lo negará» no solo fue lo anterior. En algún momento «no le fue compartido todo el proceso de la segunda producción y cambios de ficción de la novela». A pesar de ello luego por obvias razones de contrato, aceptó hacerle la promoción ya que era su nombre el que representa su vida y otros detalles como atender al nuevo elenco protagonizado por Verónica Orozco y Santiago Alarcón, Actualmente el rating no era lo esperado siendo el tercer programa más visto con 6.2 de rating. En el 2022 lograba 15 puntos entre otros espacios. Críticos afirman «que se quedó tibia en comparación de la segunda parte».

Arelys Heno 2 «aún queda mucho por cantar»



