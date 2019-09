Arcángel fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir un pre infarto

El artista de reguetón Arcángel, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Estados Unidos, luego de sufrir un pre infarto mientras viajaba, por tierra, desde Miami con destino a Orlando.

Según lo detalló su agencia, “el cantante se encontraba viajando por carretera desde la ciudad de Miami hacia Orlando, cuando empezó a sentir estos síntomas. Posteriormente, fue ingresado al hospital más cercano donde le dieron el cuidado necesario y fue estabilizado”.

Además, indicaron que pese al contratiempo, Arcángel se encuentra estable, pero deberá permanecer bajo revisión médica durante los próximos días. Por su parte, el mismo artista manifestó a sus seguidores que se siente muy a gusto por los mensajes de apoyo que ha recibido: “quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música”,.