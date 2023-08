VIDEO. Fico apoyará a la Gobernación de Antioquia al candidato que salga de: Mauricio Tobón, Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto y Andrés Julián; Tobón dijo estar listo para la unidad

En un evento realizado con periodistas, la mañana del martes primero de agosto, el candidato a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez, mencionó nombre por primera vez, al hablar de su apoyo a la Gobernación de Antioquia.

“Yo lo que he hablado y esto no es un misterio ni es un secreto, yo he hablado con algunas personas y yo lo que les he pedido es, pónganse de acuerdo, y yo les voy a decir con quienes he hablado. Yo he hablado con Andrés Julián (Rendón), he hablado con Juan Diego (Gómez), he hablado con Eugenio (Prieto), y he hablado con Mauricio (Tobón), y yo desde principio les dije ‘pónganse de acuerdo, que salga un solo candidato’ y de ahí tomaremos la decisión”, dijo.

Al preguntarle entonces, si entre esos cuatro nombres está el candidato que apoyaría Creemos a ser gobernador, Gutiérrez respondió “Sí”.

Recordemos que en la reciente encuesta de WRadio, Mauricio Tobón ocupa la segunda posición con un 12,75%, y solo es superado por el candidato del continuismo Luis Fernando Suárez con el 17,08%.

Luis Pérez tiene un 9,58%; Eugenio Prieto un 6,75%; Esteban Restrepo el 4,92%; Andrés Julián Rendón tiene el 4,00%; Juan Diego Gómez un 1,92%; Julián Bedoya obtuvo el 1,58%; Jorge Gómez llegó a 1,50%; y por último Cristian Halaby con solo el 0,83%.

