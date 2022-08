in

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional acaba de aceptar la acción de tutela interpuesta por el exsenador Julián Bedoya, en contra de la Universidad de Medellín. Sentencia que anula la decisión de la institución de educación superior que dejó al político antioqueño sin titulo profesional el pasado mes de abril de 2021.

El alto tribunal indicó que efectivamente la universidad no respetó el debido proceso en contra de Bedoya por cinco razones: porque el reglamento limita a la Universidad para ejercer acciones disciplinarias a estudiantes y egresados no titulados; segundo, porque las normas reglamentarias o estatutarias no habilitan a la Universidad para ejercer su competencia disciplinaria en contra de egresados titulados.

Tercero, la Universidad ejerció su potestad disciplinaria cuando Bedoya había perdido dicha calidad y tenía la condición de egresado titulado. Cuarto, contrario a lo afirmado por la Universidad, el alcance de la competencia disciplinaria de las universidades respecto de sus egresados no es análogo al de la Procuraduría General de la Nación respecto de los exfuncionarios públicos.

Quinto, pese a lo afirmado en el escrito de contestación de la tutela, la Corte no ha dispuesto que las universidades tienen competencia para ejercer su potestad disciplinaria en contra de egresados titulados.

Sin duda esta situación sacude el ajedrez político para las próximas elecciones regionales, pues el excongresista del Partido Liberal desde ya suena para alguno los dos cargos más importantes del departamento: Alcaldía de Medellín o Gobernación de Antioquia.

La tutela fue radicada ante la Corte Constitucional en abril de 2021, desde entonces estaba en estudio, solo hasta ahora se ratificó que la Universidad de Medellín vulneró los derechos al debido proceso, tras la sanción y revocatoria del título como abogado. Cabe destacar que la sentencia del alto tribunal tumba la decisión disciplinaria de la Universidad, pero los procesos judiciales en contra de Julián Bedoya, continúan.