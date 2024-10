Anuel vs. Arcángel, los artistas se declaran la guerra musical tras lanzar nuevas ‘tiraderas’: ‘Glock, Glock, Glock’, por parte de Anuel, y ‘El narcan’, de Arcángel, son los más recientes temas de los reguetoneros que han dejado varios memes en redes sociales.

Los creativos de las redes sociales no han dejado pasar el momento para sacarle provecho a la pelea entre los dos reguetoneros.

Arcángel y Anuel AA nunca fueron los mejores amigos, pero el conflicto estalló en diciembre de 2023, luego de que Arcángel le ‘dedicara’ una canción a Anuel AA con su más reciente sencillo, el cual se titula ‘Feliz navidad 8’.

Anuel AA lanzó su respuesta el domingo 17 de diciembre su nuevo tema: ‘Glock, Glock, Glock’. Sin embargo, Arcángel había adelantado que tenía una segunda tiradera y la llamó ‘Narcan’.

Para los que defienden a Anuel diciendo que la canción no era una tiradera sino un "desahogo", este es un verdadero desahogo: pic.twitter.com/Whk0NtsuAI

Anuel AA y Arcángel están sacando temas insultándose entre ellos o algo así. No me he enterado demasiado de este asunto pero veo que son tendencia así que lo cuento.

Añado un "tremenda tiraera se ha marcado, bro" para expresar mejor esto.

Y ahora una imagen acorde al tweet. pic.twitter.com/1Ogmdo8PyA

