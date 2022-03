A través de redes sociales se viralizaron unas capturas de pantalla de historias de Instagram donde aseguran Anuel habría dejado a su hijo sin casa, lo acusan de que presuntamente dejó sin techo a su hijo y a la madre del pequeño en Puerto Rico.

El hijo de Pablo Anuel, que tiene ocho años de edad, vive con su madre, Astrid Cuevas, en Puerto Rico.

Las familiares de su expareja usaron su cuenta de Instagram para hablar de como se comporta el artista con su hijo. “No le haces daño a ella, le haces daño a Pablo”, se puede leer en las historias.

“Eres un puer$%, tú y toda tu familia. No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube, así mismo baja. Puer$%& los sacaste a la calle. No te preocupes, que sola ella no está. Miserable, poco hombre. Todo lo malo lo tienes”, afirmaron familiares de la mamá del hijo de Anuel.

Hace poco han viralizado unos videos en lo que se ve el carrazo que Anuel le dio a su nueva novia, Yailin «La más viral».