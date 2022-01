Durante algunas de las últimas entrevistas que hizo Anuel se le notó algo serio cuando le preguntaron por su expareja, la cantante paisa Karol G. Recordemos que el cantante puertorriqueño tiene una relación con ‘Yailin la más viral’.

“Lo que se ve no se pregunta. Papito, lo que he compartido, lo he compartido en redes sociales. Pero el álbum está número uno en todo lado y está prendido en todo lado”, dijo Emmanuel a uno de los presentadores que le pregunto por Karol G.

“Ya eso es pasado, yo tengo una relación nueva, está en las redes, tú lo has visto”, le dice Anuel al entrevistador. Él le responde: “Claro, yo sé. Bueno cuéntame de Yailin, tienes toda la razón, no es de caballeros”.

Además, el cantante dijo que estaba hablando mucho de la paisa, faltándole el respeto a su nueva pareja y cuando le preguntó por Yailin respondió que era feliz, “Lo que se ve no se pregunta, en las redes. La felicidad se ve. Ella me hace feliz”, dijo el puertorriqueño.

Cansado de que le preguntan por su vida amorosa, Anuel recalcó: “Soy un hombre y el trabajo es trabajo y mi vida personal es mi vida personal. No hablo de mi vida personal en este tipo de programas porque lo vuelven un circo. Te respeto pero podemos seguir con otras preguntas”.

Hace poco Karol mencionó en medio de su presentación “se metió en mi relación y que me lo quitó, pero mami al final del día si fue así conmigo”, algo que dejó a sus seguidores pensando sobre la relación que tuvo la paisa con el puertorriqueño Anuel AA.

Anuel AA se emberracó luego de que le preguntaran por Karol G