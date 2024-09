Anuel AA desata “guerra de carteles musicales con un mensaje

Como lo hizo con Karol G, Yailin y Teskashi, Anuel AA desata una “guerra de carteles musicales con un mensaje fuerte para colegas.

Atizando el fuego entre Arcangel y Bad Bunny el polémico Anuel AA escribió: «Mañana concierto sold out en Washington D.C. y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto para poder revivir tu carrera. Y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas«. Fuertes palabras que vuelven a mostrar al Anuel que necesita dedicársela a alguien como le pasó a Karol G, Feid, Yailin y su esposo Teskashi, quienes no entraron cuando les toco “bailar solo”. Ahora esta “guerra de carteles musicales” tiene un tinte de buscar atención. Arcangel le respondió rápido: «¡Hagan sus apuestas! Emocionado por un show sold out. Pero di ¡¡¡los que cancelaste cabrón!!! Que cancelaste media gira, jajaja», escribió en una de sus historias de Instagram. Deja de mencionar gente ¡Manuelita! ¡Qué té para mí nunca has sido nadie! Yo soy una de tus inspiraciones y aprenderás ¡a respetar o a odiar más! Anuel AA dale que he estoy ayudando. ¡Busca el pote narcan desde ahora!». Como dicen se le fue directo y a la yugular. En Molusco TV Arcangel se despachó en esta «guerra de carteles musical» y dijo que Anuel es morón.

ANUEL ES UN MORÓN DICE ARCANGEL



El Dato: Si lo que buscaba Anuel AA que Bad Bunny le siguiera el juego, este no ha dado señales que les responderá.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Lee más noticias del entretenimiento