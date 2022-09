[Video] ¡Pilas, no caiga! En Antioquia se dispara la extorsión a domiciliarios

El Gaula Militar de Antioquia advierte las señales de alerta sobre esta modalidad de extorsión, para que la ciudadanía no sea víctima, pues los casos en el departamento van en aumento.

Han aumentado los casos de extorsión a quienes trabajan a domicilio

Mayor Juan José Gutiérrez, comandante del Gaula Militar Antioquia, relató, «personas que prestan un servicio a domicilio están siendo llamadas a zonas apartadas donde posteriormente son obligadas a apagar su celular posteriormente, se llama a la empresa o a los familiares de estas personas y se les exige grandes cantidades de dinero haciéndose pasar por grupos armados ilegales al margen de la ley y aludiendo que la persona se encuentra secuestrada cuando no es así».

Dicha modalidad de extorsión no es nueva, pero los casos van en aumento. El Gaula Militar Antioquia indicó que pasó de recibir de 3 a 5 reportes cada semana, a atender hasta 15 casos de este tipo en 7 días.

El Mayor, dijo que aunque las víctimas acuden al Ejército Nacional para recibir asesoría, no instauran las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, lo cual limita las investigaciones y acciones de judicialización que permitan una mayor contundencia para contrarrestar este flagelo.

El Oficial, recomendó a los ciudadanos que prestan sus servicios a domicilio que «al recibir la llamada del supuesto cliente, no den datos personales, no den su nombre completo, no den su número de cédula, no identifiquen completamente el vehículo del cual se van a desplazar».

Y añadió, «identifiquen plenamente a su cliente, su nombre completo, su número de cédula, su número de contacto, cuál es la dirección exacta a la cual se van a desplazar, no acudan a lugares inhóspitos, no den datos personales, los datos que den que sean netamente empresariales».

El Gaula Militar hace un llamado a la ciudadanía para que acuda a la Línea nacional 147, la cual funciona las 24 horas del día para atender cualquier caso de extorsión en el país.

