Los habitantes zonas aledañas a los cerros orientales reportaron el avistamiento de algunos animales muy cerca de sus viviendas. Huyen de su entorno tras incendio forestal en Bogotá.

La afectación a la fauna y la flora debido a los incendios ha generado que los animales silvestres huyan hacia las casas aledañas de la zona para buscar refugio.

La senadora Andrea Padilla Villarraga le pide a las personas «NO HACERLES DAÑO, por el contrario, ofrecerles agua, ya que muchos deben estar deshidratados”, expresó por medio de la cuenta de X.

Así se puede reportar la fauna silvestre herida o desorientada tras incendio forestal en Bogotá

Las Secretaría de Ambiente hace un llamado especial a la ciudadanía para que reporte cualquier animal silvestre lesionado por los incendios que se presentan en Bogotá.

– 318 8277733

– 317 4276828

– 318 7125560

– (601) 3778854

Las personas también pueden contactarse a través del correo fauna@ambientebogota.gov.co

¿Cómo evitar incendios forestales?

– No hacer quemas agrícolas, de residuos o material vegetal.

– No arrojar fósforos, vidrios o colillas de cigarrillo al suelo.

– No arrojar residuos en espacios verdes.

– No usar pólvora o fuegos artificiales.

– Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123.

