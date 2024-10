En redes sociales algunas mujeres denunciaron a un supuesto angeólogo que terminó ‘enredándolas’ para abusarlas sexualmente.

Según los testimonios, compartidos en audios en redes sociales, este hombre que se hace llamar ‘Juan’ se presentaba ante las mujeres como un ‘angeólogo’ que les hacía creer que tenían espíritus y amarres, y cuando ellas aceptaban la ayuda, él las abusaba.

Estos son los testimonios de dos mujeres víctimas del angeólogo:

“Vea yo trabajo haciendo uñas, y él llegó al spa, y empezó a decir que había un espíritu, que él era angeólogo, que él nos ayudaba, y nos empezó a meter a una pieza, entre esas estuvo la hija de la administradora que era una menor de edad, yo digo que él abusó de ella. Yo salí histérica porque el tipo me desnudo, y me abusó sexualmente porque necesitaba quitarme el amarre de no sé qué. Pero es que él avisa de uno así (rápido) uno ni se da cuenta”.

«Yo trabajaba vendiendo mazamorra y él llegó allá con morbo, comunas mentiras que yo dizque tenía que hacerme unos baños y que él me los hacía, cuando de repente era que ya tenía el coso afuera, haciéndose masajes en ese pena, yo le decía que se fuera, y empezó a tocarme los senos y en la cola de una manera desesperante, y a mi me dio tanto miedo que yo salí corriendo para el puente y le dije que si no se iba gritaba”.

Al parecer este hombre usaría alguna sustancia para poner a las mujeres en estado de indefensión, para así poder abusarlas y que les sea difícil reaccionar rápido o defenderse.

Según lo que cuentan estas mujeres el hombre se desplazaba en una moto de marca NMAX de color gris y que se hace llamar ‘juan’.

“No puedo creer que aún existan personajes asi se hace pasar por un angeólogo, solo para abusar de las mujeres, la noche de ayer fue detenido y lo llevaron al hospital neurológico de la oriental, NECESITAMOS AYUDA, porque este hombre se escapó y necesitamos su paradero, la vida de muchas mujeres que él ha abusado corre peligro de todas las maneras”… Dice la denuncia publicada en Instagram.

Esta denuncia llamó la atención de otras mujeres, quienes terminaron comentando que también habían sido víctimas de este estafador y abusador.

“Yo también fui víctima de este señor ojalá pague cárcel por que es un aprovechado menos mal que no llego a nada malo pero si nos tuvo enredadas por muchas horas”

“Es verdad, ese man gass conozco personas que también les hizo cosas así , a cuál número puede denuncia”

“Waooo!!! Quiero que lean nuestra historia con este señor tan degenerado!!! yo tengo una clínica en la 70 y lo recibimos como todo paciente que llega a nuestra clínica… se atendió con todo el gusto y empezó con unos cuentos todos raros, sobre angeologia, hablaba de sexo, acosaba a mis auxiliares… hasta el punto que mi esposo lo paró, pero él empezó a comentar que era del Clan del Golfo y la Oficina de Envigado… nunca le tuvimos miedo, pero si hemos estado predispuestos porque amenazó a mi hijo de secuestro, a nosotros de matarnos etc etc etc…

fui hasta la policia, fiscalia, Dijin y el caso quedó archivado, aun cuando tiene como 15 denuncias por acoso, extorsión, maltrato intrafamiliar…no es posible que tengamos que pasar por estas situaciones y la justicia no haga nada porque no hay pruebas suficientes. cuando presente fotos, audios y videos, chat de whatsapp etc. pero aquí tienen varias mujeres dispuestas a testificar lo sucedido!!!”.

“A mi me pasó igual en el éxito de Colombia , me dijo que me estaban haciendo brujería , y me dijo que era un doctor menos mal , no le comí el cuento moco de mierda justicia”.

“El mantiene cambiando de sim cada mes y también me quería violar el me sito en su casa y me dijo que fuera sola y yo de una sospeche y fui acompañada y el portero lo llamo y le dijo que yo no llegué sola y a él le dio mucha rabia”.

