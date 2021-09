“Consejo que les puedo dar: vacúnense», Andrés Parra dio positivo para covid-19

El actor colombiano Andrés Parra le contó a sus seguidores que dio positivo para covid-19.

“El único consejo que les puedo dar hoy en la vida es vacúnense. No tengo la menor duda de que la vacuna hace toda la diferencia”, aseguró Andrés Parra en su cuenta de Instagram.

En el último video publicado por el actor enfatiza que la vacuna contra la covid no evita el contagio pero si evita que se complique la persona al contagiarse del virus.

Además dijo que ha tenido gripas más fuertes, al parecer el actor no ha tenido, por ahora, síntomas fuertes tras el contagio de covid-19.

“He tenido en la vía peores gripas que esta, yo soy particularmente sensible a la gripa, me da muy duro, me pega remal y he tenido peores, así que estoy seguro de que esto es por la vacuna”, detalló en el video publicó en su cuenta de Instagram.

Andrés Parra aseguró que ha tenido diarrea, se fatiga con facilidad, tos, gripa y fiebre. Sin embargo, dijo que no ha perdido el olfato.

Así relato Andrés Parra los síntomas que ha tenido por el covid