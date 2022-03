Andrés «Manga» Escobar insiste en su inocencia y pide ayuda tras denuncia de abuso sexual en su contra en Islandia

Andrés «manga» Escobar salió a hablar para medios colombianos luego que se conociera la sentencia por abuso sexual a la que fue condenado en Islandia.

El jugador colombiano insistió que nunca realizó tal hecho y que aunque tuvo relaciones con la mujer, fue todo bajo el consentimiento de los dos.

«Para mí es muy difícil saber que en mi país me condenen sin saber lo que ha pasado, eso me destruye» confesó el jugador que a su vez insistió que «se está cometiendo una injusticia conmigo, soy inocente de todo lo que se me acusa, quiero pedir ayuda, no sé si al gobierno o a alguna persona experta porque no me han tratado con justicia, me quitaron el pasaporte ilegalmente».

Sobre los acontecimientos, el nacido en Puerto Tejada Cauca comentó «me encontré con ella en el centro de la ciudad, me dijo que le gustaba mucho la cultura de los colombianos, los chicos de color, decidimos ir a mi apartamento por consentimiento de ambos, pasó lo que tenía que pasar entre dos personas adultas, con el consentimiento de los dos”.

“Tengo las conversaciones en mi teléfono, estuve pendiente de que llegara a su casa. Al otro día me di cuenta que se le quedó su chaqueta, le dije que si quiere se la llevaba a su casa , ella me dijo que la madre y el padre iban a recogerla y al rato quién llegó fue la policia», argumentó Andrés concluyendo que «en los exámenes no hay signos de forcejeo, no es menor de edad».

Escobar completó ya seis meses dentro de este drama judicial, donde paga su condena en el apartamento de la capital del país, Reikiavik, insistiendo en su inociencia y argumentando que posee pruebas contundentes pero la justicia omitió todas ellas.

Declaraciones de Manga Escobar

➕ "Yo tengo todas las pruebas y mi abogado me dijo que me iban a retener el pasaporte, pero así han pasado meses y ahora me dicen me van a llevar a juicio" : Andrés 'manga' Escobar. pic.twitter.com/wpxhxjy4SX — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 14, 2022

