VIDEO. Andrea Valdiri cuenta las malas experiencias que ha tenido en su viaje con Saruma en Europa

Andrea Valdiri y Felipe Saruma, están de viaje por Europa y como es de esperarse comparten cómo viven su experiencia en sus historias de Instagram y además cierran las bocas de los que creían que no se encontraban juntos.

Según lo que ha compartido la Valdiri en sus videos, han vivido algunas experiencias de choque cultural, que no han sido muy agradables, porque como ella misma dice, las personas de las ciudades que visitan ‘son muy secos’, muy diferentes a lo que está acostumbrada en Colombia.

Sobre esto, contó que durante su visita al Reino Unido, tuvo un encuentro desagradable con un agente de inmigración, que por el nombre parecía latino, pero que no quería hablarles español, pero luego le hizo un comentario grosero y prepotente en español.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

“Decía Ramiro Suárez y yo decía: este tiene una cara de latino. Al tipo me le quedaba viendo así porque no le entendía y el tipo en una de esas me dice: No me mires. Y yo, ah, me parece muy atrevido de tu parte que me digas que no te mire cuando me estás hablando. No me la dejé montar”, dijo La Valdiri.

Otro de los problemitas que cuenta, fue en Escocia, donde Saruma intentó comprar una cerveza, pero quien atendió parece no creyó que era mayor de edad, y pese a que le llevó su pasaporte, la mujer se negó a venderle la cerveza.

Vea más noticias de Entretenimiento.