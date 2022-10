VIDEOS. ¿Muy agrandada? Andrea Valdiri no habría aceptado ser madrina de boda de influenciadores

La pareja de influencers colombianos habrían llegado hasta la cabaña de Andrea Valdiri para pedirle que fuera la madrina de bodas, la pareja quería que Valdiri y su esposo, Felipe Zaruma, fueran los padrinos pero al parecer las cosas no les salieron como esperaban.

El influencer conocido como Juniordm le propuso matrimonio a su novia Ana María, que también se dedica a lo mismo. Ambos se fueron al estilo ‘mochileros’ desde la capital de Santander hasta Barranquilla, donde viven Valdiri y Saruma.

Por medio de su cuenta de TikTok, la pareja de influencer mostró parte del recorrido. Durante la travesía sacaron un cartel que decía: “Valdiri, Saruma, queremos que sean padrinos de matrimonio”.

Andrea Valdiri hizo una publicación en Instagram al parecer molesta por la llegada de los influencers a su cabaña. Valdiri afirmó que ese es su lugar de descanso, al parecer, no los iba a recibir.

«Yo trato de colaborarles, en mi cabaña es lugar de descanso, no se pongan en riesgo, no hagan cosas por mí, les llega pasar algo, uno no sabe. Son locuras que hace la gente, no se tomen el trabajo de ir porque van a perder la vida, es mi hogar de descanso, quiero que lo respeten, no hagan locuras», dijo Valdiri en redes.

Internautas han criticado a Andrea Valdiri, la tratan de agrandada por no aceptar ser madrina de los influencers, mientras que otros afirman que Juniordm y su pareja quieren ganar fama por medio de la bailarina barranquillera.