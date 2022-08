La bailarina barranquillera Andrea Valdiri le contó a sus seguidores va cerrar su cuenta de Instagram.

En la tarde del 10 de agosto, Andrea Valdiri confesó el motivo por el que cerraría la cuenta.

«Ustedes saben que yo no necesito desaparecer mis redes sociales para ganar polémica sobre eso. Hay gente que lo hace, pero yo no soy así. Simplemente les voy a decir, para que no se vayan a preocupar, he estado viendo una actividad poco usual que se está presentando en mi Instagram. Nosotros aquí les decimos que vamos a poner la cuenta a dormir, en modo avión. Va a descansar de mí y de ustedes por unos días”, dijo en los estados de dicha red social.

La bailarina dijo que volverá a la red social, que es una de sus entradas económicas, luego se resolver «problema técnico”.

«Obviamente yo me asusto porque este es mi ingreso, yo lo cuido, lo protejo. Ustedes saben que detrás de esta pantalla trabajamos muchas personas y dependemos de esto. Por eso nos ponemos en alerta”, concluyó la bailarina barranquillera.

Andrea Valdiri cerraría su cuenta de Instagram