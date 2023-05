Andrea Valdiri se mostró muy emocionada al contarle a sus seguidores de un nuevo proyecto de gran importancia para ella, y como parte de su preparación, la bailarina decidió cambiar un poco su look, despertando cierto parecido con Karol G.

Durante los primeros meses del año, tanto ella como su esposo, Felipe Saruma, estuvieron un poco ausentes de las redes sociales, indicando que querían tomarse un tiempo lejos de las cámaras para disfrutar de la privacidad. Sin embargo, hace pocas semanas empezaron a retomar sus actividades en los medios digitales, no solo compartiendo detalles de su día a día, sino también otros aspectos profesionales.

Y a propósito de esto, Andrea Valdiri le contó a sus seguidores que está a punto de participar en un nuevo proyecto de la mano de una revista internacional que quiere expandirse por Latinoamérica, dejando ver su emoción por formar parte de la primera edición de este nuevo ciclo.

“Me buscó una revista internacional que va a entrar en Latinoamérica, y qué más que entre conmigo. Estoy súper feliz porque ya a mis 31 años estoy mirando muchos proyectos que a mis 20 yo quería, entonces no es al tiempo de uno sino al tiempo de Dios”, dijo la influencer.

Y mientras hablaba sobre este acontecimiento, dejó ver su nuevo look mientras le estaban arreglando su cabello, el cual ahora presenta un fuerte tono rojizo como el que llevaba Karol G durante gran parte del 2022 y el principio de 2023. La colombiana también hizo referencia al tono de cabello de Ariel, de ‘La Sirenita’

Además, aprovechó para enviarle un mensaje de superación a todos sus seguidores, usando esta nueva experiencia como ejemplo para comentar que no hay un tiempo determinado para alcanzar una meta.

“Muchas veces crecemos con la frustración cuando el de al lado te dice: ‘mira niña, tú a tus 30 años no te casaste’, ‘tú a tus 40 no tienes hijos’, tú a tus 50 no creaste empresa’. Yo no quiero eso para ustedes porque fíjense que lo que yo quería a mis 20 años, lo estoy cumpliendo a mis 31″, dijo emocionada Andrea

