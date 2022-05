En redes sociales han viralizado un video en el que dejan ver el traslado de un anciano que habría muerto por consecuencia del covid, pero estando ya en la camilla para ser llevado a la morgue por agentes judiciales de Shanghái, China, «revivió».

Un anciano residente de Shanghái fue declarado muerto por error y llevado a la morgue en una bolsa para cadáveres. Medios locales han detallado que la ciudad azotada está siendo azotada por el covid-19, cientos de personas permanecen bajo confinamiento forzado por el gobierno.

This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl

— Manya Koetse (@manyapan) May 2, 2022