Anahí presentó a su media hermana peruana en redes sociales y es tendencia al cierre de último concierto de RBD «Foro Sol».

La cantante y actriz Anahí, dejó ver en redes sociales a su media hermana nacida en Perú. Se trata de Diana Puente Hidalgo que hace parte de la historia de su padre y desde el 2006, conoce de su existencia. «Mi papá vivió un tiempo en Perú, donde su carrera como cantante era muy exitosa. Tuvo una primera esposa, de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra media hermana. Ese matrimonio no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá, se casaron y nació mi hermana Marichelo, después yo llegué a este mundo». Diana es la peruana y es la mayor por lo que presentarla en redes al acompañarla en sus conciertos de RBD al parecer en este último fue una alegría. Diana Puente participó en Miss Perú a los 17 años y quedó de finalista, casada con dos hijos, se muestra feliz de hermana de sangre la mexicana que es la gran estrella musical.

ANAHÍ PRESENTA A SU HERMANA DIANA

El cierre que Anahí muestra del RBD Tour en el Foro Sol lo hace histórico y este 21 harán vibrar el Estadio Azteca. Dándole a ella muchas alegrías como este momento familiar.

VIDEO ÚLTIMO FORO SOL ANAHÍ RBD

