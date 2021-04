La presentadora Ana Karina Soto estuvo hablando con sus seguidores sobre las secuelas que le dejó el Covid-19. Además contó que le dio mucha dificultad comer durante el aislamiento debido a su contagio de coronavirus. Recordemos que su esposo, el actor Alejandro Aguilar y su Dante también se contagiaron del virus.

A través de sus estados de Instagram, Ana Karina Soto confesó que ella siente hormigueo en las manos, tiene dificultades para respirar y mucho dolor en las piernas.

“Dejé de comer bien, me tocaba era tragar, embutirme comida, porque pues tenía que meter comida al cuerpo, o si no hay sí que peor la cosa, entonces cuando volví al canal que me hicieron el chequeo general, me pesaron y pesé 56 kilos y yo pesaba 60, así que perdí 4 kilos, durante los 20 días de covid”, confesó la presentadora Ana Karina.

Ana Karina Soto reveló las secuelas que le dejó el covid: