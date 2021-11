«Soltera pero no sola» Ana del Castillo definió su situación sentimental

La cantante vallenata Ana del Castillo posteó una fotografía romántica junto con el texto «Solera pero no sola» y definió su situación sentimental.

De la vida sentimental de Ana poco se sabe, hace un largo tiempo hizo publica su relación con un médico que de igual manera, anunció su ruptura, desde entonces, la cantante se deja ver sola.

En sus redes sociales, Ana del Castillo posteó una foto agarrada de la mano con un hombre misterioso y escribió «Sola pero no soltera».

Los usuarios no dudaron en comentar la publicación y se leen comentarios como: Osea Tengo Mucha Plata Pero Estoy Pelao, Al inicio no entendí, y al final tampoco.🥴🙂😂, Ella aclaro que no quería compromiso con ningún hombre que solo iba a disfrutar y ya. 😂.

