Ana del Castillo se «rompió» en velorio de Omar Geles haciéndose sentir por la muerte del cantante vallenato.

Para algunos fue un impacto y para otros la cantante Ana de Castillo se convirtió en protagonista al mostrar su sentimiento de tristeza por la partida del cantante Omar Geles q.e.p.d, el cual le había compuesto canciones y había tenido una desavenencia ya saldada en vida. «Perdónenme, no quiero estar aquí, no puedo verlo así. Quisiera que fuera una pesadilla» expresó la nueva «Reina del Vallenato«. Recordemos que para el compositor las mujeres representaban también poder vallenato como lo fue Patricia Teherán q.e.p.d la cual interpretó «Tarde lo Conocí».

Ana del Castillo rompió en llanto en su momento de sentimiento en el velorio en la Plaza Alfonso López de Valledupar. Con la presencia multitudinaria de cantantes exponentes del género como Silvestre Dangond quien pudo en vida agradecerle entre otros. A ella la embarga que Omar Geles, logró dejarle un tema para su más reciente producción discográfica llamada «Te imaginaba».

Palabras de Ana del Castillo

«Quisiera que fuera una pesadilla nada más. Él hizo todo por mí, mi carrera, amo a Omar Geles. Nunca morí con Omar Geles, él hizo lo mejor que pudo hacer por mi carrera musical. El primer sencillo de grabación que grabé fue por él, y es mío. Te agradezco tantas cosas. Omar, te agradezco tantas cosas, no puedo creer que te esté pasando esto a ti. Perdónenme por verme así. Amen mucho a las personas que tienen a su alrededor, no peleen. Uno no sabe cuándo se va a ir, cuándo será el último beso y abrazo». Lo que generó entre los asistentes y medios el reflejo de su dolor y reflexión de vida.

Para los asistentes Ana interpretó parte de la letra de ese tema que le dejó el maestro aún no estrenado comercialmente. «En realidad que yo te amo más de lo que imaginé que se podría amar, la realidad que tú no me puedes brindar aunque quieras un beso y yo intentando calmar la ansiedad». Con un Dios los bendiga la cantante no pudo continuar.

