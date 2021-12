Critican a Ana del Castillo por su extravagante cambio de look

La cantante de música vallenata Ana del Castillo mostró el nuevo motilado que se hizo a través de su cuenta de Instagram. Algunos internautas le escribieron en el posts, «Ahora si te pareces a Diomedes, él también tuvo ese corte».

Ana del Castillo ha sido tendencia en redes sociales por su extravagante cambio de look. La comparan con ‘Tokio’, personaje de la serie ‘La casa de papel’.

La artista venía haciéndose cortes de cabello hace poco tiempo. Aunque no lo tenía largo, con este nuevo cambio de look aseguran que ha cambiado su esencia, dicen que hace que no luzca tan femenina.

«Estas entre Tokio y la del hotel Transilvania con ese corte», «Horrible», «Parece hermana de Tito el Bambino» «Pensé q era la de la casa de papel», «parece un caballero», «parece un niño», fueron algunos de los comentarios que ha recibido la artista Ana del Castillo.

Así luce la familia de Sarita Elizondo y Franco Reyes en 'Pasión de Gavilanes 2' https://t.co/tLrtLDhUJC — Minuto30.com (@minuto30com) December 15, 2021