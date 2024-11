Ana de Castillo muy vaporosa en los «Upa Awards» 2024

Resumen: Ana del Castillo enciende las redes con atrevido vestido en los Upar Awards Ana del Castillo se convirtió en la protagonista de la noche en la gala de los Upar Awards gracias a su atrevido y colorido vestido que dejaba al descubierto su entrepierna. La cantante, que recibió el premio a "Mejor Cantante Femenina del Año", desató todo tipo de comentarios en redes sociales, desde elogios a su figura hasta críticas por la falta de pudor. El vestido, que algunos calificaron de "vulgar" y otros de "sexy", no dejó indiferente a nadie y ha generado un intenso debate sobre los límites de la moda y la expresión personal. A pesar de las críticas, Ana del Castillo se mostró segura y sonriente durante la gala, disfrutando de su triunfo y del revuelo que causó su look. La cantante inicia este 23 de mayo una extensa gira por los Estados Unidos, donde seguramente seguirá dando de qué hablar con su estilo único y atrevido.

Los Upar Awards en la antesala del Festival de la Leyenda Vallenata, tuvieron un momento de vaporisidad con el traje de Ana del Castillo.

En Valledupar se llevó a cabo la gala de «Upar Awards» que premia a los exponentes del vallenato. La gala tuvo su momento de alfombra roja donde Ana del Castillo se robó las miradas de cámaras y registro. Su diminuto traje colorido, con una parte delantera y trasera sin unión o costura en tela homenaje a su alegría, dejaba al descubierto la entrepierna de la artista que si un ventarrón o corriente de aire fuerte hubiera llegado revelaría más allá. Por si fuera poco el busto era sostenido con delgadas tiras.

Admirada por su cuerpo Ana del Castillo acompañada de su padre y actual pareja, disfrutó con una sonrisa este momento y festejó el Premio «Mejor Cantante Femenina del Año». Las redes se encendieron en comentarios a favor y otros en tela de juicio hablando del pudor.

Le caen a Ana del Castillo «vaporosa»

“La clase no se improvisa», «Tan ordinaria con ese vestido», «¿Elegancia o vulgaridad?», «Cada quien se viste como quiere. Bella sí, cuerpazo sí, pero no es el sitio para tanta vulgaridad», “Eso no es ser sexy”, “El vestido del pueblo», «Ya ni dejan a la imaginación, que boleta», «Cómo puede ir tan vulgar a unos premios la gente no sabe cómo hacerse sentir», «Está increíble, pero ¿siempre tiene que andar como desnuda?», «Cuerpo y personalidad tiene, pero no posee elegancia, clase y tela pal’ resto del vestido». Fueron parte de los miles de comentarios por su vaporosa aparición.

Ana del Castillo inicia este 23 de mayo una extensa gira por los Estados Unidos.

