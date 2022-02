Amparo Grisales tuvo agarrón con Margarita Rosa en redes sociales

in

A través de sus cuenta de Twitter, la actriz Margarita Rosa de Francisco hizo un trino al que Amparo Grisales no dudo en responder.

‘La diva de divas’ atacó diciéndole que se callara luego de que no estuviera de acuerdo con lo expuesto, “Uno le puede decir a alguien “cállese” cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza”, fue el trino de la actriz intérprete de la primera edición de ‘Café, con aroma de mujer’.

“Entonces ‘Cállese hermana’, no me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’. Respire amiga… (aunque según usted nunca lo fuimos)…”, fue lo que le citó la jurada del programa de ‘Yo me llamo’ en redes sociales.