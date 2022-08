América buscará mantener su invicto en la liga colombiana de fútbol, ante el Once Caldas

in

Bogotá, 26 ago (EFE).- América de Cali buscará mantener su invicto en la liga colombiana este viernes cuando visite al irregular Once Caldas en la novena jornada del Torneo Clausura, en la que el líder Millonarios tratará de seguir abriendo la brecha con el resto de equipos en casa del Cortuluá el domingo.

Los Diablos Rojos, dirigidos por el costarricense Alexandre Guimaraes, vienen en una buena racha y mejorando su nivel, como lo evidenciaron el fin de semana pasado que derrotaron 2-1 al Junior y escalaron al noveno lugar con 10 puntos, aunque tienen dos partidos pendientes.

Sin embargo, el estratega tico tendrá que lidiar con la baja de su mejor jugador: el veterano delantero Adrián Ramos que se recupera de una lesión muscular.

En su reemplazo se prevé que aparezca el experimentado Juan David Pérez o el argentino Alejandro Quintana.

Pese a la baja de Ramos, el América contará con otros jugadores que han tenido rendimientos sobresalientes en las últimas semanas como el portero venezolano Joel Graterol, el lateral Brayan Vera, el centrocampista Carlos Sierra y el delantero Gianfranco Peña.

Once Caldas, entre tanto, viene de caer 2-0 en su visita al Deportivo Pasto y, pese a que sigue siendo cuarto en la tabla con 13 puntos, no vive su mejor momento futbolístico.

«No desconocemos que no somos el Once que todos queremos ver», dijo el técnico Diego Corredor este jueves, y agregó que no siente identificado en el equipo su «idea» de juego: «nos falta más intensidad, agresividad».

Para tratar de mejorar su juego, el campeón de la Copa Libertadores de 2004 tendrá en la cancha a fichas claves como el centrocampista Juan David Rodríguez o el artillero Ayron del Valle, quienes serán los encargados de liderar el ataque del equipo.

A MANTENER EL LIDERATO

Millonarios, que además de ser líder está cerca de clasificar a la final de la Copa Colombia, vive su mejor momento del año y tratará de ratificarlo en la cancha del estadio 12 de Octubre de Tuluá ante un Cortuluá que necesita con un urgencia un triunfo que lo aleje del descenso.

Dirigido por Alberto Gamero, el conjunto capitalino tendrá en su visita a Tuluá a la base del equipo con el que ha ganado cinco partido y empatado tres este semestre: el portero Álvaro Montero, el central costarricense Juan Pablo Vargas, el centrocampista Daniel Ruiz y el delantero Luis Carlos Ruiz, exjugador del Cortuluá.

En otros encuentros, Junior y Deportes Tolima se enfrentarán el domingo con la mirada puesta en salir del bache que viven; el campeón Atlético Nacional recibirá el sábado al Bucaramanga y buscará un triunfo para meterse entre los ocho mejores, y el Independiente Santa Fe, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, jugará en casa con Patriotas.

. Partidos de la novena jornada de la liga colombiana:

26.08: Once Caldas-América.

27.08: Independiente Santa Fe-Patriotas, Alianza Petrolera-Deportivo Pasto y Atlético Nacional-Atlético Bucaramanga.

28.08: La Equidad-Deportivo Pereira, Cortuluá-Millonarios, Junior-Deportes Tolima y Águilas Doradas-Deportivo Independiente Medellín (DIM).

29.08: Jaguares-Envigado y Deportivo Cali-Unión Magdalena.