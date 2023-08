VIDEO. Junta Nacional de Inteligencia desconoce informes de amenazas al Fiscal General: Iván Cepeda

Después de pedir explicaciones a los negociadores de ELN en la mesa de diálogo y constatar con los organismos de seguridad del Estado la existencia de un informe, que advirtiera de los planes de esa guerrilla para atentar contra el Fiscal General, el senador Iván Cepeda calificó de ligero el comunicado de la Fiscalía, sobre las presuntas amenazas, sin ningún tipo de validación.

Más aún, señala el congresista y presidente de la Comisión de paz, no encuentra explicación en que sabiendo que existe un mecanismo de verificación autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el fiscal Barbosa no haya alertado sobre dicho plan en su contra.

“Más alarmante el caso del jefe de nuestra delegación (Otty Patiño), quien el día de ayer (martes) tuvo reunión con la junta nacional de inteligencia, donde están todos los organismos de inteligencia y ninguno de estos organismos informó o dio algún tipo de noticia sobre un hecho de esta naturaleza, cómo se explica eso”, se pregunta el senador Cepeda.

Además, Iván Cepeda señala que el comunicado de la Fiscalía tomó por sorpresa al comandante de las Fuerzas Militares, a la cúpula militar y al director de la policía quienes, a pesar de mantener permanentes reuniones con los jefes de inteligencia de cada una de las fuerzas, desconocían cualquier indicio que señalara tal posibilidad de atentado.

“Creo que la intención es provocar una crisis, pero dudo mucho de que lo logre, porque no existe hasta ahora ningún informe oficial de inteligencia sobre este particular, hay una información que, por supuesto hay que investigarla, pero me parece supremamente ligero por parte del señor Fiscal en vez de recurrir al Ministro de Defensa, al Comandante de las Fuerzas Militares y al propio presidente, soltar un comunicado a la opinión pública en el cual se pretende generar un efecto estruendoso, que busque precisamente una crisis, pero creo que no va a poder hacerlo, creo que el Fiscal no va a conseguir ese resultado si es lo que pretende”, puntualizó el senador Iván Cepeda.

