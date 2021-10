¿Lo conoce? Esta es el pueblo de Antioquia donde enamoran y se casan entre primos

Como un hecho difícil de creer, así es la historia de Amaranto, una vereda ubicada en Ciudad Bolívar, Antioquia, donde sus pobladores pertenecen a una misma familia, quienes se han enamorado y casado entre ellos.

Según informó El Tiempo, los habitantes de Amaranto son descendientes de Isaac Galeano y Eudoxia Vanegas, hijo y nuera de Joaquín Galeano, fundador de la vereda.

Son cerca de 200 las personas que viven en la vereda, donde el matrimonio más antiguo es el de Luis Aníbal Vanegas Galeano y Alba del Jesús Galeano Henao, primos hermanos y campesinos que llegaron a Amaranto hace muchos años a Amaranto y de cuya unión nacieron 11 hijos y decenas de nietos.

“No había nada que hacer nos enamoramos, así fue mal visto. Es que fuimos criados en la misma vereda, nos veíamos casi a diario, por eso resultamos casados, de estar tan cerca, tan apegados. Pero también había algo, una atracción, porque a pesar de que yo me fui a Medellín unos meses, no me fijé en nadie más y cuando volví a la vereda nos ennoviamos”, dice Alba del Jesús al medio citado.

De esta unión rechazada por la iglesia, se cumplieron 50 años en el mes de marzo, fecha que fue celebrada por todos los integrantes de la familia.

Se considera que al menos van dos generaciones que se casan y se reproducen con sus familiares en Amaranto, pues desde pequeños viven y crecen juntos, lo que facilita que nazca el sentimiento entre ellos sin importar que esté unidos por un lazo de sangre.

