Amar es construir, amar no es destruir

El jueves, 21 de noviembre, se convocó a una gran protesta pacífica nacional, en contra del presidente Iván Duque y sus políticas, excepto casos aislados en la ciudad de Cali, parecía que todo había transcurrido con total tranquilidad, algunas ciudades como Medellín y Pasto eran ejemplo de una buena protesta ciudadana, cargada de mensajes.

La noticia más importante de la jornada: la cuenta en Twitter del ex presidente Álvaro Uribe había sido suspendida, todo cambió cuando la violencia apareció en la capital de la república, extendiendo la jornada de paro y convirtiéndola una noche de terror que llevo a la declaración de un necesario toque de queda.

Al final, a través de Facebook, el mismo Uribe contabilizó 73 sucesos de violencia, entre ellos: los ataques a la fuerza pública, el saqueo de locales comerciales, el intento de saqueo a unidades residenciales, ataques al sistema de transporte, a la propiedad privada, a la infraestructura pública y su mobiliario; otros incluso más graves como los ataques a la personería de Bogotá, el intento de penetrar el palacio de justicia y el congreso de la república, así como el incendio a una alcaldía municipal. Fue una noche de terror en el Valle del Cauca y Cundinamarca.

El presidente Duque llamaba a un gran diálogo nacional, los promotores de la protesta seguían llamando a permanecer en las calles, los jóvenes entusiasmados corrían por las cacerolas para continuar la manifestación, por otro lado los habitantes de Cali y Bogotá seguían atemorizados en sus casas. Ya la protesta había dejado de ser pacífica, el miedo rondaba en el país.

¿Qué había detrás de la violencia del 21N?, ¿en qué momento y lugar aparecieron los vándalos?, ¿en dónde se iniciaron los saqueos?, ¿quién los promovía?, ¿qué buscaba?, ¿quién los financió?, ¿cómo se estructuraron?, nada fue casualidad, su modo de operar fue planificado y aterrorizante, actuaron como grupo terrorista en contra de la sociedad civil, actuaron como quién busca destruir, actuaron con odio, sin amor por su patria, amor que tienen los que construyen país, amor que tiene nuestro presidente Iván Duque.

Presidente Duque, construyamos con amor, siga escuchando esa sociedad que pide un cambio, siga contribuyendo a él pero cambie la estrategia, comunique sus logros, cuéntele a los colombianos que usted es el presidente que más los ha escuchado, que ha luchado contra la corrupción, que acabo la mermelada, que tiene errores pero no tiene delitos, que lo que usted hace es construir país con amor. Presidente Duque escuche ese segmento de la población que salió a darle golpes a una cacerola sin intereses políticos ni vandálicos, ese grupo que pide oportunidades sociales e igualdad, ese grupo cansado de la corrupción, ese grupo que pide desarrollo económico y un país más competitivo, presidente el paro no para, su mandato no acaba, es momento de ejecutar acciones con corazón grande, amar es construir.

Presidente, no olvide la mano firme contra los vándalos, la inteligencia militar falló, los 73 hechos ocurridos nos tienen que dejar un aprendizaje, es necesario hacer cambios para que no destruyan el país, la violencia le ganó la batalla a la protesta, el miedo le ganó a la esperanza, esto fue más que un grupo de vándalos, aquí hay organizaciones terroristas que quieren destruir, que no aman como usted y yo esta patria, que buscaran alargar el paro pese a que usted de soluciones, presidente de ahora en adelante es necesaria la política de corazón grande para construir él un país que soñamos, pero es necesaria la política de mano firme contra el crimen que solo busca destruir, la mano firme contra quién no ama nuestra patria.