Los Ángeles (EE.UU.), 3 ene (EFE).- Amanda Seyfried, Will Ferrell, Michelle Yeoh y Angela Bassett son algunos de los actores que presentarán los premios de la 81 edición de los Globos de Oro, informó la organización este miércoles en un comunicado.

La primera lista de presentadores la completan los actores de la serie 'Suits' Gabriel Macht y Patrick J. Adams, así como el comediante George Lopez, la actriz de 'Ozark' Julia Garner y el actor de 'This Is Us' Justin Hartley.

La ceremonia, que se llevará a cabo desde Los Ángeles (California) el 7 de enero, será transmitida por la cadena CBS y la plataforma de "streaming" Paramount+ y tendrá como anfitrión al comediante y actor Jo Koy.

Este año la lista de las nominaciones a los premios la encabeza la cinta protagonizada por Margot Robbie, 'Barbie', de Greta Gerwig, con nueve opciones a premios, seguida de 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, que suma 8 nominaciones.

Otros contendientes con siete nominaciones cada uno son los filmes 'Killers of the Flower Moon', del veterano director Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, así como 'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, que tiene a Emma Stone y Mark Ruffalo al frente.

Por su parte, el apartado televisivo lo lidera el drama de la familia Roy 'Succession', cuya cuarta y ultima temporada recibió ocho nominaciones.

Este año, los premios añadieron dos nuevas categorías, logro cinematográfico y de taquilla en películas, por el que competirán películas como 'Barbie' y 'Taylor Swift: The Eras Tour'; y mejor actuación en comedia stand-up en televisión, con los espectáculos de Amy Schumer, Chris Rock y Ricky Gervais entre los nominados.

La última ceremonia de los Globos de Oro de 2023 supuso el regreso de estos galardones a la televisión tras el evento no televisado de 2022, en medio de la polémica por la falta de representación afroamericana entre los miembros de la extinta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que era la dueña de los premios antes de venderlo a principios de año.

Por: EFE