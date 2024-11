Alzate con fierros encendió las redes sociales al fotografiarse con varias armas y un video en que las bautiza como mujeres.

«Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza… Nos atracaron, nos humillaron y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca: fierros en la cabeza» fueron las palabras de Alzate en noviembre 2023. Han pasado tres meses y la sentencia de lo que dijo se cumplió. «Entonces yo también me voy a ‘enfierrar’ y me los voy a lamber, cuando vuelvan aquí nos los vamos a lamber a todos, vamos a ver qué es lo que va a pasar». Lo que nadie esperaba es que Alzate en instagram compartiera también el video que «está listo con todos los fierros» y sus niñas «verenice, margot y unises». Muchos de sus fanáticos se sorprendieron al ver las imagénes y le piden que las baje, otros le haba que «mucho Hollywood» al compararlo con Tony Montana de la película «Caracortada (Scarface).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ★ A L Z A T E ★ (@alzatemusica)

Otros creen que «si está listo con una canción o estrategia de marketing» para generar atención. Al intérprete de temas como Mi venganza, Amor verdadero y Ya me cansé, quien actualmente suma más de 1 millón de seguidores le piden cordura porque puede «mal interpretarse este contenido» y sobre todo por las regiones que visita a menudo. Por eso sería un mal ejemplo que muestre y luego lo tenga que lamentar. Además Alzate anuncia que estará en Garzón (Huila) que llevar esos fierros, tentaría a grupos armados.

