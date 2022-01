VIDEO: «Cómo me duelen los falsos positivos»: Álvaro Uribe en su visita a Soacha

in

En su recorrido por el municipio de Soacha, impulsado la campaña presidencial de los candidatos uribistas al Senado y Cámara de Representantes, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se refirió a los falsos positivos, masacre perpetrada en contra de miles de jóvenes durante su gobierno como presidente del país.

Durante el recorrido, Uribe Vélez leyó una carta en la cual manifestó que al llegar al municipio, se le «revive el dolor» por estos hechos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, dejaron 6.402 jóvenes asesinados y registrados como bajas en combate entre el 2002 y 2008.

“Las sentencias condenatorias no son suficientes, se requiere la verdad total, por ejemplo, hay que esclarecer la participación del narcotráfico en esos horrendos crímenes como quedó probado que, infortunadamente algunos integrantes de la brigada de Ocaña, por razones de narcotráfico, asesinaron a jóvenes de Soacha”, dijo Uribe.

Según Álvaro Uribe, le «duele» esta situación, pues el propósito de su gobierno era otro. “Cuando el propósito de nuestro Gobierno era uno: rescatar la seguridad de Colombia, para que todos los colombianos tuvieran libertades, tranquilidad, con total apego a los derechos humanos”, resaltó el expresidente.

Sin embargo, el discurso no pasó desapercibido entre algunas personas, sobre todo entre las madres de Soacha, quienes se pronunciaron al respecto:“¡Cuánto cinismo! Cruel, enfermizo, peligroso”.

“Cínico, a usted le tocó aceptar los Falsos Positivos a regañadientes obligado por la Corte y lo hizo sin el más mínimo sentimiento como se ve en este vídeo, es una lastima que el narcoparamilitar me tenga bloqueada. Sí así es de cobarde“, manifestó Luz Marina Bernal, madre del joven Fair Leonardo Porras, una de las víctimas.

Cabe resaltar que no es la primera vez que las declaraciones sobre estos hechos por parte del expresidente generan inconformismo, pues en 2008 manifestó que “los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales“, por lo que las madres de las víctimas le pidieron que se retractara y reconociera la vulnerabilidad de algunas víctimas. “No me consta en forma diferente a lo que escuché”, dijo posteriormente.

Así se pronunció Álvaro Uribe sobre los falsos positivos de Soacha

En Soacha: se me revive el dolor por las madres y víctimas de falsos positivos. Se empañó la seguridad democrática y nuestra política social en esta ciudad. pic.twitter.com/5zxouB4USQ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 29, 2022

Cínico, a usted le tocó aceptar los #FalsosPositivos a regañadientes obligado por la Corte y lo hizo sin el más mínimo sentimiento como se ve en este vídeo, es una lastima que el narcoparamilitar me tenga bloqueada. Sí así es de cobarde.

Gracias a @LuisGPerezCasas y al @Ccajar pic.twitter.com/uYKs6hnRh1 — Luz Marina Bernal P. (@LuzMBernalParra) January 29, 2022

¡Cuánto cinismo!

Cruel, enfermizo, peligroso. pic.twitter.com/LZwlCmls1W — Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) January 29, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí