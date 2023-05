in

En un video que circula por las redes sociales , se ve a un profesor furioso con sus alumnos, ya que indica que durante un mes y medio, les explico el examen con respuestas incluidas y no ganaron el examen.

En el video se escucha que están hablando de la ley del tercio, mientras los alumnos se ríen, el profesor, en medio de gritos, dice que la respuesta se las dio durante meses y era “ninguna de las anteriores”.

En el clic se logra ver la frustración, la rabia y la impotencia con la que el profesor quedó después de los resultados del examen.

El video ya cuenta con 241,2 mil reproducciones y aunque no se sabe con exactitud dónde y cuándo ocurrió el hecho, tal parece ser que el episodio se dio en una universidad del departamento del Atlántico.

En los comentario de Twitter se pueden leer que: «La verdad también soy docente también hice eso en la universidad y también perdieron, los alumnos cada vez son más displicentes compran los trabajos no los saben exponer, los de medicina tienen horario de colegio no saben que es trasnochar», «No entiendo de que se ríen si el profesor se ve decepcionado por ellos no entienden»

