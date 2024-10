A través de las redes sociales, la reconocida actriz Alina Lozano, de 55 años, y su esposo Jim Velásquez, de 24 años, compartieron la emocionante noticia de que están esperando su primer hijo juntos.

A pesar de las críticas y la controversia que rodea su decisión debido a la diferencia de edad y los posibles riesgos del embarazo, la pareja expresó su alegría y compartió una prueba de embarazo positiva para confirmar la noticia.

Alina Lozano comentó que se siente optimista respecto al embarazo y ha notado cambios en su cuerpo que indican la gestación, a pesar de su edad.

“Me siento optimista, la tercera es la vencida, te confieso que sí he sentido cambios, cosas raras. Yo tengo referente de mi primer embarazo y hay algunas cositas. Curiosamente, yo que tengo siempre tantas ganas de comer, no estoy con el apetito, que me pasó eso en mi primer embarazo, se me quitó completamente el apetito”, señalo la actriz en un video.

La pareja había decidido anteriormente dejar de intentar concebir, pero tras el resultado positivo, se vieron llenos de felicidad y decidieron dar la bienvenida a este nuevo miembro de la familia.

La noticia ha generado debate en las redes sociales, con algunos expresando preocupación por la edad avanzada de Alina Lozano y los posibles riesgos que podría enfrentar durante el embarazo.

Sin embargo, la actriz aseguró que los exámenes preliminares han salido bien y que está comprometida con mantener un embarazo saludable.

Cabe destacar que Alina Lozano tiene un hijo de su relación anterior con el actor cubano Mijail Mulkay, llamado Samuel Lozano Bordon, quien nació en 2005.

