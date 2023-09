Alfonso «Poncho» Herrera está listo si lo llama RBD

in

Alfonso Poncho Herrera «listo se lo llama RBD» lo dijo en una entrevista y felicitó a sus ex compañeros.

Christopher Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni, Anahí y Dulce María, RBD están haciendo gira exitosa y su ex compañero de grupo, Alfonso «Poncho» Herrera lo celebra. Con la firma de un LP de la banda a un fan en los Premios Ariel del cine en méxico, demostró la buena vibra que les tiene a cada uno de ellos y así lo compartió también People Magazine. «Poncho» Herrera no escatima palabras al decir «es un éxito y ellos lo están disfrutando eso es lo que importa ya que les está yendo increíble y es fantástico» al referirse a RBD. Al preguntarle si lo llaman cuál sería la respuesta afirmó: «estoy trabajando, pero si me invitan lo valoraré».

RBD SÁLVAME



El Dato: Alfonso Herrera dejó un sentido mensaje que tiene a sus fans felices y es que demuestra el amor por RBD, su decisión de trabajar como actor es parte de su esencia y más cuando dice que «está muy feliz con lo que hace ahora y siempre les deseará todo el éxito del mundo«. De invitarlo dicen expertos «harían historia y se caerían los escenarios de la emoción«. Todo puede pasar.

