Alexia: “Ni ponemos ni quitamos a nadie, siempre vamos de cara”

Gotemburgo (Suecia), 21 sep (EFE).- Alexia Putellas afirmó este jueves que las jugadoras de la selección española no ponen ni quitan a nadie, y que "nunca" han pedido la destitución de ningún empleado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEf).

“Ni ponemos ni quitamos a nadie, nunca hemos pedido la destitución de nadie. Nosotras siempre vamos de cara, luchamos por un fútbol transparente y no podemos no serlo”, afirmó.

“Hemos trasladado inquietudes y conceptos con los que el vestuario no acababa de sentirse cómodo, trasladando toda la información a la persona adecuada, pero el entrenador y el director deportivo era la misma persona (Jorge Vilda). Nosotras siempre vamos de cara, luchamos por un fútbol transparente y no podemos no serlo nosotras”, dijo.

Alexia lo manifestó en la rueda de prensa previa al partido contra Suecia de la Liga de Naciones, que se disputará este viernes (18:30 horas) en el Estadio Gamla Ullevi, en la que habló junto a Irene Paredes.

Por: EFE