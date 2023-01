Fiel al verde: Álex Mejía presente en Nacional vs. Águilas

Álex Mejía ya ajusta más de tres meses sin club desde que salió de Atlético Nacional por la puerta de atrás tras no ser renovado su contrato.

Cabe recordar que el futbolista salió disgustado con el manejo que se le dio a su salida. Inclusive, en charla con el Vbar Caracol reveló detalles de cómo fue ese segundo semestre del 2022 con el verde.

“No jugaba y al otro día tenía que ir a entrenar. No era fácil porque el no jugar te genera pensamientos negativos, incertidumbre, te pasan un montón de cosas por la cabeza. Pero eso a mí me daba más ganas de salir adelante. Puedo mirar a muchos a la cara porque fui leal, fui transparente, nunca me ahorré nada y hoy estoy totalmente tranquilo”, expresó Mejía en ese entonces.

Sobre su futuro, el jugador dejó claro que su primera opción es seguir jugando de forma profesional y se encuentra escuchando ofertas. No obstante, inició la Liga BetPlay 2023 y continúa como agente libre.

Es de mencionar que lo último que se supo de su nuevo equipo es que el Once Caldas estaría en conversaciones con el volante de 34 años y que éste tendría que bajar sus pretensiones económicas para continuar en negociaciones.

Así las cosas y mientras se define su futuro, Álex Mejía fue visto este domingo, 29 de enero, en el estadio Atanasio Girardot en el clásico regional entre Atlético Nacional vs. Águilas Doradas como un hincha más.

Alex Mejía tampoco se quiso perder el compromiso pic.twitter.com/QJ66equ6M0 — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) January 29, 2023

Más noticias de Deportes