Alex Márquez: «Sentir la presión del apellido me ha ayudado a subir la concentración»

Madrid, 31 oct (EFE).- El español Alex Márquez, piloto de Gresini Racing, declaró a EFE que en su carrera profesional ha sentido "la presión del apellido y ha estado sometido a más" pero que esa presión le ha ayudado a tener "más alertas y subir la concentración".

Alex Márquez (Cerveda, Lérida; 1996) afronta su cuarta temporada en MotoGP pero la primera a los mandos de una Ducati, con la que está completando una campaña que considera "positiva" pese a ciertos infortunios como el de la última carrera en Tailandia, en la que se cayó cuando era tercero en la decimotercera vuelta.

La próxima temporada compartirá equipo en Gresini con su hermano Marc, ocho veces campeón del mundo, seis de ellas en MotoGP.

De sus sensaciones y sus próximos retos habló el piloto español con EFE en un evento auspiciado por Estrella Galicia 0,0.

P: ¿Cómo se encuentra tras la caída en la última carrera en Tailandia?

R: Bien, perfectamente. Venía con la lesión de India de cuatro costillas, que aún renquea un poco, aunque cada vez mejor. De cara a las últimas carreras estoy al cien por cien.

P: Quedan tres carreras para acabar la temporada. ¿Qué balance hace hasta el momento?

R: Ha sido muy positiva. Era un año de cambio muy grande, muy radical para mi, y la velocidad ha estado. Ha faltado un poco tener la suerte de cara y ser algo más constante pero un primer año con nueva moto es siempre más complicado. Ha sido muy positivo y muy bueno.

P: ¿Cuál es el objetivo de cara a este final?

R: Me gustaría acabar alguna de las últimas carreras con un podio para acabar con buen sabor de boca. Más que el podio, que sería lo más bonito y lo que más ilusión me haría, acabar con buen pie. Ser competitivo, ser constante, un poco lo que hicimos en Tailandia pero acabando la carrera. Tener esa velocidad hace que después la constancia venga sola. Acabar con buen sabor de boca será clave para 2024.

P: El año que viene compartirá equipo con su hermano Marc. ¿Cómo ha vivido la expectación generada con su incorporación?

R: Es lo más normal que se cree esa expectación cuando viene un compañero ocho veces campeón del mundo y viene un cambio tan radical después de once años con Honda y con Repsol. Es algo que es lógico. Ojalá sea competitivo desde el principio porque cuanto más rápido sea más me ayudará a mi. Al final cuando tienes un compañero rápido te hace tener esa tendencia, esa competitividad se queda en el box y es positiva.

P: ¿Qué puede aportar Marc al equipo?

R: Para un equipo un poco independiente como somos, pequeñito, familiar, tener a un deportista ocho veces campeón del mundo hace que subas de nivel. Es lo que se merecen. He estado en dos equipos de Moto GP y lo que he visto dentro de este box es gente muy profesional, muy preparada y por ser un equipo independiente no quiere decir que no seas profesional. Al revés, muchas veces se cogen las cosas con más cariño y creo que lo tienen todo. Saben que es una oportunidad muy buena para ser campeones del mundo.

P: ¿Alguna vez ha sentido la presión del apellido Márquez?

R: He estado más debajo del foco, de alguna manera, sobre todo cuando las cosas van mal. La gente se fija más en ti cuando va bien que cuando va mal pero te atizan cuando van mal. Es algo completamente lógico que al principio cuesta aceptar pero te acostumbras. Sí que he sentido la presión y he estado sometido a más pero la presión es algo que ayuda a que tengas más alertas sobre ti y suba la concentración.

P: Para 2024, ¿dónde cree que está su margen de mejora?

R: La constancia es lo que falta un poco más, conocer más la moto en el segundo año me ayudará a conseguirla. No es algo que me preocupe porque al final lo que más cuesta es tener la velocidad e ir rápido. Cuando vas rápido cuando conoces más la moto y el equipo te conoce a ti la constancia viene. Estoy concentrado, sé cuál es el objetivo y sé que hay que estar al cien por cien con todas las alertas puestas porque la velocidad está puesta y solo falta cuadrar algunas cosas.

P: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del año, hasta el momento?

R: Lo mejor el podio de Argentina pero sobre todo muchas pruebas dónde hemos tenido oportunidad de ganar carreras. Lo peor la lesión en India porque de alguna manera ha frenado las revoluciones y el final de temporada.

P: ¿Un deseo realista para 2024?

R: Los deseos no hace falta que sean realistas. Los deseos y los sueños están para soñar en grande y ojalá pueda hacer un 1-2 con mi hermano al final de año, da igual el orden. Es un sueño muy grande, muy bonito, y ahora mismo idealista.

