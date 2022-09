in

En un acto frente a medios de comunicación, en la estación de Policía del barrio Bocagrande, a la que pertenecen los uniformados agredidos verbalmente por el senador Álex Flórez en Cartagena, el congresista les ofreció excusas cara a cara.

“Ustedes son unos buenos policías y yo fui un irrespetuoso que en ningún momento debí entorpecer el procedimiento que se estaba realizando, pero que los tragos, la verdad, no me permitieron ni siquiera ser consciente de ello. Quiero retractarme, de manera muy clara, sobre las afirmaciones que he realizado al decirles asesinos, al decirles violadores de derechos humanos, al decirle ladrones”, dijo el senador.

Alex Flórez volvió a mencionar su problema con el alcohol

El congresista además mencionó que los policías llegaron a atender un llamado y se encontraron con una persona “desencajada” por el alcohol: “Ellos no son ni asesinos ni violadores de derechos humanos ni mucho menos ladrones, son policías que le prestan sus servicios de manera honorable a la Nación, y de todas las personas solamente respeto”, agregó.

Los hechos que han tenido el político en el ojo del huracán, se dieron en medio de un procedimiento en un hotel de Cartagena, la madrugada del pasado viernes dos de septiembre.

“Le presenté mis disculpas privadas y públicas a los patrulleros a los que irrespeté. A la institución @PoliciaColombia reiterar mi respeto y gratitud por la labor que realizan día a día y mis condolencias por el vil asesinato de 7 policías el día de ayer en el Huila”, escribió en su cuenta de Twitter al compartir las fotografías del momento en que ofreció disculpas.

