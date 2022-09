“Espero ser y dar ejemplo”: Alex Flórez a su regreso al Congreso

in

Después de una licencia no remunerada de 24 días, el senador Alex Flórez volvió al trabajo, tras vivir un escándalo por insultar a agentes policía en Cartagena, mientras estaba borracho.

“El Senador del @PactoHistorico @AlexFlorezH regresó atrás una licencia médica y afirmó: ‘Espero ser y dar ejemplo para ustedes, para familiares, amigos y para toda la Colombia que nos está observando a los que somos llamados Padres de la Patria’”, publicó el Senado de la Republica en Twitter con ocasión del reintegro.

De igual forma lo mencionó en entrevista con Blu Radio, donde manifestó: “Vengo muy motivado después de 24 días, con unas primeras horas bastante difíciles. Vengo con todas las ganas a mostrarle al país que vinimos a darle ejemplo a la juventud y a toda Colombia de que si se puede. Quiero convertirme en el ejemplo de muchos colombianos».

Además, reveló que, con el tratamiento contra el alcohol, que por estos días adelanta, se ha dado cuenta de cuáles son las prioridades que deben estar en su agenda legislativa: «Vengo a trabajar en temas de salud mental y además del reconocimiento de estos machismos tan arraigados y en una agenda de nuevas masculinidades y de prevención», agregó.

En entrevista para el mismo medio, alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, también habló sobre su amigo y congresista: “Ojalá sea capaz de superar su tema, hablé con él hace unos tres o cuatro días, me dijo que el dos de octubre cumple 30 días sin tomar. Espero que se vuelvan años y un ejemplo para el país sobre cómo superar una adicción (…) me prometió que no se iba a tomar un trago en la vida, que iba a iniciar tratamiento”.

