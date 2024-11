Con la premisa «no soy delincuente» Aleska Génesis, logró sin contratiempos ingresar a la Casa de los Famosos Telemundo este 23 de enero.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Muchos pensaron que la venezolana ex novia de Nicky Jam , quedaba por fuera pero no tuvo problema a pesar del incidente judicial «que la retuvo en México por el robo de unos supuestos relojes». Con una fuerte declaración Aleska compartió que «había recibido amenazas de alguien que al parecer la extorsionaba«. Por eso no posteaba en sus redes, lugares o sitios donde se encontraba. Porque un hombre que ya tiene «orden de alejamiento» sería el responsable de su detención y no se salió con la suya. Por fortuna las autoridades mexicanas no encontraron méritos para reternerla.

Ante esas amenazas Aleska Génesis expreso. “No les hice caso y les dije que iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara, y que así me metieran presa yo iba a demostrar mi inocencia, porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome, como si yo fuese una delincuente cuando no lo soy”. Para ella el ingreso a la Casa de los Famosos «serán unas vacaciones por alejarse de las redes» y tomar con mucha fe lo que le pasó. Con un soy «Génesis Aleska», rompió el hielo ante los aplausos de Gregorio Pernia. El reality también cuenta con la presencia de Ariadna Gutiérrez Arévalo​ la ex reina, modelo y presentadora Colombiana de ascendencia Libanesa. Recordada por su paso en Miss Universo en el 2015.

Aleska Génesis y celebridades se presenta en la Casa de los Famosos 4



Lee más noticias de entretenimiento.