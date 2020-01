¡Alerta! Ya van 11 muertos y 3 mil casos de dengue a nivel nacional

El Instituto Nacional de Salud, INS, reportó que en lo corrido del año se han presentado en el país 11 muertes y 3 mil casos de dengue.

Las zonas más afectadas por la enfermedad son Valle, Cesar, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Huila.

Estas son algunas recomendaciones para prevenir que el mosquito pueda llegar a incubar huevos y contagiar:

· No acumular inservibles

· No acumular agua permanente en floreros, en las botellas, etc.

· Hacer limpieza semanal y cepillado de los tanques que se tienen para agua. Los mismo las albercas, taparlas para evitar que el mosquito deje sus huevos, los acumule y los reproduzca y se conviertan en criaderos.

· Para la población utilizar en lo posible ropa con manga larga, pantalón largo, utilizar repelente en las zonas que están expuestas.

· Utilizar mosquitero o toldillos para, principalmente, los grupos de riesgo que son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores.